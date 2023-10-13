«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال قـصف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قـصف قطاع غزة بـ6000 قنبلة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، بما يعادل 4 آلاف طن من المتفجرات، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جانبها، قالت القناة الـ7 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال، يواصل هجومه بقوة على البنية التحتية للفصائل الفلسطينية. في جميع أنحاء قطاع غزة وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 423 ألف نازح في غزة، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية». وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، المرعوفة باسم «الأونروا»، قالت في وقت سابق، إن الملاجئ تعاني من الاكتظاظ، وتتوفر كمية محدودة من المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

وكانت بريطانيا، أعلنت في وقت سابق، نشر دعم عسكري إضافي لتعزيز الأمن في المنطقة، مشيرة إلى إرسال سفينتين للقيام بدوريات في شرق البحر المتوسط.

بريطاتي تؤكد دعمها لإسرائيل

من جانبه،أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعم بلاده لإسرائيل. وفي وقت سابق، حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في آخر ظهور له بالبيت الأبيض، دعمًا لإسرائيل وأولوية واحدة، هي إطلاق سراح الرهائن

وفجر اليوم الجمعة، انتشلت طواقم الإسعاف، جثامين 17 شهيدا بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزل مأهول في مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما انتشلت، 3 شهداء من منزل غرب رفح جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي سويسرا، شهدت مدينة جنيف،أقصى جنوب غرب البلاد، مظاهرة دعت إليهاجمعية ضحايا التعذيب بالتنسيق مع ائتلاف من الجمعيات السويسرية والعربية والإسلامية، أمام مقر الأمم المتحدة، دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، فيما رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واليافطات المنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي عل قطاع غزة إلى 1537 قتيلا ونحو 6612 جريحاً.وأضافت الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى ارتفع في‎ الضفة الغربية إلى 35 وأكثر من 650 جريحاً، فيما وصل إلى المستشفيات نحو 210 جرحى.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.تابع أخبار سبوتنيك عبر تلغراماشتراككما أعلن الجيش الإسرائيلي، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل، بعد أيام من الاشتباكات مع مسلحي حركة "حماس" الذين تسللوا إلى داخل إسرائيل في إطار عملية "طوفان الأقصى". وزير الخارجية المصري: حقوق الفلسطيني ليست أقل من حقوق أي إنسان آخرقبل 3 ساعات ونتيجة للقصف المتبادل والاشتباكات، تجاوز عدد القتلى المدنيين من كل جانب الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، ووفقا لمصادر مختلفة، قد يكون هناك نحو 150 إسرائيليا محتجزين لدى "حماس".