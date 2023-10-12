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رئيس وزراء فلسطين: الاجتياح البري سيؤدي لمجازر في غزة

كتب:

وكالات
08:41 م | الخميس 12 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

مشاهد من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن الاجتياح البري للجيش الإسرائيلي، قد يؤدى لـ«مجازر» بحق الفلسطينيين في غزة.

وأكد أشتيه أن الأولوية بالنسبة لنا الآن، وقف العدوان على أهلنا فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا في غزة، مؤكدا أنه مطلوب من العالم الآن لجم العدوان.

وأضاف اشتيه أن مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائى يعنى تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحى، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز.

وطالب اشتيه الأمم المتحدة بضرورة العمل الفورى على وقف العدوان، وطالب من الصليب الأحمر والهيئات الدولية إعادة توصيل التيار الكهربائى والمياه إلى قطاع غزة.

وأكد أن إغلاق كل المنافذ إلى القطاع، ومنع المساعدات هو قتل جماعى لأهل غزة، مطالبا الصحافة الدولية التوقف عن ترويج الأكاذيب والادعاءات بحق أهلنا.

وأوضح أشتيه أن فلسطين تعمل مع مصر على فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، ونعمل مع المجتمع الدولي لوضع حد فورى للجرائم التي يرتكبها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا فى غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يريد الحرية والعيش بسلام، وحماية مقدساته وأرضه فى دولته المستقلة، ولا بد من خلق أفق سياسي ينهى هذا الاحتلال المجرم لأرضنا وشعبنا.

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