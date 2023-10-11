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تقارير: استشهاد 4 من الطواقم الطبية في قصف سيارة إسعاف شمال غزة

كتب:

أحمد شوقي
05:38 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة، قبل قليل، باستشهاد 4 أفراد من الطواقم الطبية، نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة إسعاف، في شمال غزة.

وأكدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، في رسالة لها على الهواء اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال تواصل استهداف مناطق جنوب شرق قطاع غزة، وأن الاحتلال يستهدف تدمير الأبراج السكنية في قطاع عزة. 

وأضافت أن هناك إصابات مباشرة للعديد من المباني في عسقلان، بعدما قصفتها فصائل المقاومة الفلسطينية بالصواريخ، وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على عدد من الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية.

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