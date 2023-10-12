غزة تحت القصف لليوم السادس.. مسيرة في رام الله تنديداً بعدوان الاحتلال

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على غزة، لليوم السادس على التوالي، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء نحو 1448 شهيدًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بينهم 447 طفلًا، وقد انطلقت مسيرة في رام الله تنديدًا بعدوان الاحتلال وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

مسيرة في رام الله تنديدا بعدوان الاحتلال

انطلقت مسيرة في مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، تنديدا بعدوان الاحتلال، والقصف على غزة لليوم السادس على التوالي.

ونظمت المسيرة بدعوة من القوى الوطنية الفلسطينية، جاب المشاركون فيها شوارع المدينة، وسط ترديد هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومجازره المستمرة بحق أبناء قطاع غزة، وأخرى تدعو إلى تحقيق الوحدة الوطنية، للتصدي لهذه الجرائم.

شهداء القصف على غزة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي صدر عنها اليوم، فإن آخر إحصائيات شهداء القصف على غزة حتى الساعة 4:10 اليوم الخميس، فقد ارتقي 1417 شهيدًا، وأكثر من 6 آلاف مصاب وجريح.

بينما في الضفة الغربية ارتقى 31 شهيدًا، وأكثر من 600 جريح ومصاب.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن 447 شهيدًا هم من الأطفال و248 شهيدة من السيدات، كما استشهد 10 شهداء من الكوادر العاملة في القطاع الصحي.

كما تضررت 14 منشأة صحية جراء قصف الاحتلال المتواصل.

تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

وعلى جانب آخر لا تزال تتجدد المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والتي أدت لإصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي، وإصابة العشرات بحالات اختناق من الغاز السام المسيل للدموع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في بلدة بيت أمر، اندلعت إثرها مواجهات عنيفة في منطقة صافا، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاصتين في الصدر والكتف، تم نقله بواسطة الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة ووصفت إصابته بالخطرة، بينما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع والذين عولجوا ميدانيا.