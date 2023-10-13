جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء منازلهم في غزة

قالت قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دعا جميع المدنيين في مدينة غزة لإخلاء منازلهم.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سكان غزة لن يعودوا إلا بعد إصدار إعلان يسمح بذلك، مضيفا أنه سينفذ عمليات بمدينة غزة في الأيام المقبلة.

وبم السبت الماضي، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية «السيوف الحديدية»، ردا على عملية «طوفان الأقصى»، التي قامت بها الفصائل الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 1537 فلسطينيا، في قطاع غزة وإصابة 6612 آخرين.