سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، بينها شمال غرب مدينة غزة، وعلى شمال القطاع، فيما أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، صباح اليوم الجمعة، إلى انتشال 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل في خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 مصابا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة السابعة الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال، واصل هجومه بقوة على البنية التحتية للفصائل الفلسطينية في جميع أنحاء قطاع غزة.

انتقال جميع الفلسطينيين

وفي وقت سابق، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منظمة الأمم المتحدة بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي وادي غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن عدد السكان المطلوب انتقالهم يصل إلى نحو 1.1 مليون شخص.

وأشار المتحدث الأممي، إلى أن المنظمة تناشد بقوة إلغاء إسرائيل أي أمر من هذا القبيل لتجنب وضع كارثي، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».