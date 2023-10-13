الهند تجلي مواطنيها من إسرائيل.. وصول أول طائرة إلى نيودلهي

أعلن متحدث الخارجية الهندية أريندام باجشي، وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل، تحمل 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.

أضاف المتحدث في تغريدة على «X»: «مرحبا بعودتكم إلى الوطن، هبطت أول رحلة جوية في إطار عملية أجاي، وعلى متنها 212 مواطنا في نيودلهي».

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية «أجاي»، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.

كما أشار «باجشي» خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى وجود نحو 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.