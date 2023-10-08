المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر ينهي الكشف الطبي في مستشفى العاصمة الإدارية

اتجه المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، لإنهاء الكشف الطبي المطلوب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

ومن المقرر أن يتجه المرشح الرئاسي المحتمل، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل التقدم بأوراق ترشحه في الهيئة خلال الأيام المقبلة، استعدادا لخوض العرس الديمقراطي.

يذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت استمرار استقبالها لأوراق الترشح من المرشحين الرئاسيين المحتملين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، إلى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري.