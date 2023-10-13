«الأونروا» تنقل مقرها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أنها نقلت مقر عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة، لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.

أضافت الوكالة عبر منصة «إكس»: «نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس».

وتجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق في خان يونس جنوبي قطاع غزة الفلسطيني.

وقصف الطيران الإسرائيلي، الليلة الماضية، نحو 750 هدفا لحركة «حماس» في قطاع غزة، وفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.