«الأونروا»: قطاع غزة يتعرض لحرب سحق وإبادة عشرة أضعاف عدوان عام 2009

كشف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة الأونروا، أنه حتى مساء أمس تم استقبال نحو 170 ألف لاجئ فلسطيني في مراكز الأونروا، متوقعاً ارتفاع أعداد النازحين خلال الساعات المقبلة قائلا: «نتوقع ارتفاع أعداد النازحين بصوره كبيرة خلال الساعات المقبلة لأن عمليات القصف وهدم البيوت مستمرة بلا توقف ولا مكان لهؤلاء سوى مراكز الأونروا.

الوضع صعب للغاية

ولفت أبوحسنة، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة ولا يقارن بدمار عام 2009 حيث يبلغ عشرة أضعافه قائلاً: «الوضع في قطاع غزة أشبه بزلزال مدمر ومناطق بعينها تتعرض لسحق شامل وكامل».

وذكر أن عدد مدارس الأونروا تبلغ 83 مدرسة منها 18 مدرسة منها 16 مدرسة أصيبت بأضرار إحداها كان بها نازحون وأصيب بها أربعة أشخاص، وأخرى تعرضت للضرر لم يكشف عن حجم الخسائر بها حتى الآن.

دمار كبير في المكاتب والمنشآت

تابع: «لا مكان آمن في غزة حتى لو كانت مراكز الأونروا والناس تأتي إليها لأنها منشآت تابعة للأم المتحدة وعليها الأعلام الخاصة بالأمم المتحدة لكنها لم تسلم ونحن نستطيع استيعاب 150 ألف فلسطيني.. ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتنا».

وأتم قائلا: «دمار كبير في المكاتب والمنشآت والمعبر الرئيسي هو معبر كرم أبو سالم مغلق بأمر إسرائيل، وإسرائيل ترفض فتح ممرات آمنة.. والوقود سينفد من غزة خلال أيام».