«الأونروا» تطلب 104 ملايين دولار لتقديم المساعدات العاجلة لقطاع غزة

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 104 ملايين دولار بشكل عاجل، من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار الأيام التسعين المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة «وفا».

الأموال ستغطي الاحتياجات العاجلة

وأوضحت وكالة الغوث، في بيان، أنّ هذه المبالغ ستغطي الأموال المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والصحة والمأوى والحماية لما يصل إلى 250,000 شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمَّر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين داخل المجتمع المحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا إيلاء الاعتبار لاحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، والتي تشمل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

مساعدات فورية للمدنيين

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إنّ المساعدات للمدنيين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه يجب أن تكون فورية، وأعني هنا الماء والغذاء والدواء، موضحا أنّ من الأمور الملحة للغاية ضمان وصول المساعدات الإنسانية والحماية إلى جميع المدنيين.

كما ناشد المانحين وشركاءها بزيادة دعمهم المالي، مؤكدا دعم الدعوات الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووقف العنف في كل مكان.