قوات الاحتلال تشن غارات مكثفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها في قطاع غزة، بوجود غارات مكثفة لقوات الاحتلال على مناطق مختلفة في القطاع.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سينفذ عمليات بمدينة غزة في الأيام المقبلة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سكان قطاع غزة لن يعودوا إلا حين إصدار إعلان يسمح بذلك، كما دعا جيش الاحتلال جميع المدنيين في مدينة غزة لإخلاء منازلهم.