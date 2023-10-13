تظاهرة في جنيف دعما لفلسطين وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت مدينة جنيف السويسرية، تظاهرة دعما لفلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة والضفة الغربية، أمام مقر الأمم المتحدة، حيث مقر مجلس حقوق الإنسان.

ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت إليها جمعية ضحايا التعذيب بالتنسيق مع ائتلاف من الجمعيات السويسرية والعربية والإسلامية، الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين، ووقف المجازر التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

كما طالب المتظاهرون، سويسرا خاصة بأن تبقى محايدة، وكانت عدة عواصم ومدن حول العالم شهدت تظاهرات شعبية، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.