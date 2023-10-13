التحالف الوطني وحياة كريمة بالفيوم يطلقان حملة للتبرع بالدم لمصابي غزة

تنظم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الفيوم، حملة التبرع بالدم لمصابي غزة، اليوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، تحت شعار «كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين»، وذلك في إطار حرصهما على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم المساعدة والمساندة له خلال أزمته التي يمر بها حاليًا.

التبرع بالدم لمصابي غزة

وأعلن الدكتور عماد عادل مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، أنّ المبادرة بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنطلق عقب صلاة الجمعة مباشرة، موضحًا أنّ مصر دائمًا ما تكون خير عون لأشقائنا في كافة الدول خلال أي أزمات يمرون بها.

أماكن التبرع بالدم في الفيوم لمصابي غزة

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّه سيتم إطلاق حملة التبرع بالدم لأهالينا في فلسطين، بمدينة الفيوم بدءًا من الساعة 12 مساء وحتى الرابعة مساء في موقعين شهيرين بالمدينة، وهما ميدان المسلة، وأمام الاستاد الرياضي، وذلك تحت شعار «كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين».

وأضاف أنّ سيارات التبرع بالدم ستتواجد في المواقع المذكورة لجمع دماء من مختلف الفصائل، تمهيدًا لإرساله إلى أهالينا في غزة، موضحًا أنّه سيتم تنظيم عملية التبرع ومساعدة المتبرعين، من خلال أعضاء مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.