أسعار القطن اليوم في محافظة الفيوم.. القنطار تجاوز 10 آلاف جنيه

واصلت محافظة الفيوم، عقد مزادات علنية لبيع محصول القطن بعدما سجل ارتفاعًا جيدًا في أسعاره عادت بالربح الوفير على المزارعين، وتسببت في سعادة عارمة بينهم، مما جعل العشرات من المزارعين يقررون زراعة الذهب الأبيض في الموسم الجديد له الذي من المقرر أن ينطلق في شهر فبراير المُقبل، فضلًا عن اتجاههم لزراعة صنف «إكثار» نظرًا لارتفاع إنتاجيته وسعره مقارنةً بسعر وإنتاجية صنف جيزة 95 متوسط التيلة.

وتجاوز سعر قنطار القطن 10 آلاف جنيه بانخفاض طفيف عن بداية الموسم الذي شهد تجاوز السعر 11 ألف جنيه، وفقًا لأول مزاد قطن عُقد في محافظة الفيوم.

أسعار القطن اليوم في الفيوم

وأوضح الدكتور علاء شيلابي، نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار القطن صنف جيزة 95 متوسط التيلة في محافظة الفيوم بحسب آخر مزاد جاءت كالتالي:

- سعر قنطار قطن مركز طامية بلغ نحو 9980 جنيها.

- سعر قنطار القطن طامية «تعاقدي» بلغ 10 آلاف جنيه.

- سعر قنطار القطن سنوسي أول، سجل أعلى سعر هذا الأسبوع، حيث بلغ 10 آلاف و100 جنيه.

- سعر قنطار قطن دسيا بلغ نحو 10 آلاف و60 جنيهًا.

- سعر قنطار قطن الحادقة سجل 10 آلاف و20 جنيهًا.

- سعر قنطار قطن أبشواي سجل نحو 10 آلاف و80 جنيهًا.

- سعر قنطار قطن يوسف الصديق سجل 10 آلاف و40 جنيهًا.

- سعر قنطار قطن الروضة سجل نحو 9980 جنيهًا.

أسعار القطن صنف «إكثار» بالفيوم

وفيما يخص أسعار القطن صنف «الإكثار» بمحافظة الفيوم هذا الأسبوع فقد سجل الأسعار الآتية بحسب آخر مزاد.

سعر قنطار القطن «الإكثار» إطسا بلغ 9960 جنيهًا.

سعر قنطار القطن «الإكثار» رحمي سجل 9980 جنيهًا.

سعر قنطار القطن «الإكثار» منيا الحيط سجل 10 آلاف جنيهًا.

إقبال على موسم القطن الجديد

من ناحيته أوضح المهندس حسام السيد، مسؤول الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ زيادة أسعار القطن بطريقة غير مسبوقة هذا العام، جعل الكثير من المزارعين ينتظرون الموسم الجديد لزراعته، وهو ما سينعكس خلال الموسم القادم على المساحة المنزرعة بمحصول القطن على مستوى المحافظة.