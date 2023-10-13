محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لإنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة ضمن المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة.

تنفيذ التشطيبات النهائية للمركز

وتفقد محافظ أسيوط أعمال إنشاء المركز والتي قاربت على الانتهاء حيث يجري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية ليتم بعدها تجهيز المركز وتأثيثه تمهيداً لافتتاحه قريباً.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من إنشاء وتجهيز المركز في أسرع وقت ممكن الذي سيسهم في التدخل السريع أثناء حدوث الأزمات باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

تحقيق الأمن والأمان

وأكد محافظ أسيوط، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يعد أحد أهداف رؤية مصر 2030 لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، حيث يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المركز يهدف إلي تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحدث والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.

الأزمات والطوارئ

وأشار المحافظ إلى أن مركز السيطرة الموحد يتم من خلاله التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات استكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي والجمهورية الجديدة.

يذكر أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تهدف الشبكة لربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.