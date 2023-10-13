موعد صلاة الجمعة اليوم 13 أكتوبر 2023 في المحافظات.. أسيوط 12:42 مساء

كشفت الهيئة المصرية للمساحة، التابعة لوزارة الري، عن مواقيت الصلاة ومن بينها موعد صلاة الجمعة اليوم 13 أكتوبر الجاري.

موعد صلاة الجمعة اليوم

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، موعد صلاة الجمعة اليوم.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة اليوم: أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف: أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: أذان الظهر الساعة 12:27 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: يحين أذان الظهر الساعة 12:45 مساء.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: يحين أذان الظهر الساعة 12:40 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: أذان الظهر الساعة 12:36 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: يحين أذان الظهر الساعة 12:36 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: أذان الظهر الساعة 12:35 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: يحين أذان الظهر الساعة 12:42 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: أذان الظهر الساعة 12:40مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: يحين أذان الظهر الساعة 12:56 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: أذان الظهر الساعة 12:43 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: يحين أذان الظهر الساعة 12:45 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الظهر الساعة 12:36 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: يحين أذان الظهر الساعة 12:56 مساءً.