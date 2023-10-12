جامعة أسيوط تشهد فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة والكلى

شهدت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم أمراض الباطنة، والكلى بجامعة أسيوط، والذي نظمته كلية الطب بالجامعة، بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأقصر، ومديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، ومديرية الصحة بمحافظة أسيوط، ونقابة الأطباء، والممتدة أعماله خلال الفترة من 11 إلى 21 من أكتوبر الجاري، تحت إشراف الدكتور سمير كمال أستاذ أمراض الباطنة والكلى ورئيس المؤتمر.

أمراض الباطنة

وصرّح الدكتور أحمد المنشاوي؛ بأن المؤتمر استهدف مناقشة كل ماهو جديد في مجال أمراض الباطنة والكلى، والآفاق المستقبلية المستحدثة في هذا المجال، مؤكداً أهمية إقامة المؤتمرات، واللقاءات العلمية، والطبية؛ التي تناقش أهم الأبحاث، والدراسات العلمية في مختلف التخصصات، وهو ما يعد إضافة نوعية؛ تصب في صالح المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، مشيداً في ذلك؛ بجهود كلية الطب في دعم خطط الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطن المصري، وتهيئة أفضل المعايير الصحية، والتعليمية، والبحثية؛ لشباب الأطباء.

أطباء جامعة أسيوط

انطلقت فعاليات المؤتمر بحضور الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود العشري رئيس شرف المؤتمر.

مواعيد المؤتمر

تمتد فعاليات المؤتمر؛ لمدة 10 أيام، ويتضمن: ثلاث ورش عمل طبية بالمستشفيات الجامعية؛ خلال الفترة من 14 : 16 من أكتوبر الجاري ، ويختتم المؤتمر فعالياته بمدينة الغردقة؛ خلال الفترة من 18 : 21 من أكتوبر.

الأمراض النادرة

شهدت فعاليات المؤتمر؛ عرضاً لمجموعة من الحالات الخاصة بأمراض الكلى النادرة، التي تواجه قسم أمراض الباطنة بكلية الطب، وكيفية تشخيصها على النحو الأمثل.

أمراض القلب

كما تناولت جلسات المؤتمر القواعد الإرشادية لكل ما هو جديد في أمراض الكلى، وأمراض القلب، وأمراض الروماتيزم، والعناية المركزة، وحاضر خلالها: الدكتور عاطف هاشم استشاري أمراض الكلى بمديرية الصحة، والدكتور أحمد علي عبيد الله أستاذ الحالات الحرجة، الدكتورة رضوي عوض مدرس أمراض الكلى، والدكتورة إيمان محمد مدرس أمراض الكلى، والدكتورة تغريد مشرف مدرس الحالات الحرجة.

السمنة والكبد

وتضمنت جلسات المؤتمر؛ مناقشة ارتباط الكلى بالأمراض المختلفة؛ كالسمنة، والكبد، والمخاطر الصحية المترتبة عليها، وحاضر خلالها: الدكتور محمد حسن مدرس الغدد الصماء، والدكتورة ولاء أنور أستاذ الغدد الصماء، والدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الجهاز الهضمي، والدكتورة ريم عزت استشاري أمراض الجهاز الهضمي.