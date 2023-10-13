نقل شعائر صلاة الجمعة من الوادي الجديد بحضور وزير الأوقاف

استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك لإقامة شعائر ظهر الجمعة وافتتاح مسجدين ودار مناسبات المجمع الإسلامي الكبير بمركز الداخلة.

وزير الأوقاف يفتتح مسجدين جديدين بالداخلة

وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في تصريحات صحفية، إن وزير الأوقاف سيفتتح اليوم مسجد الدكتور محمود مدني بقرية الراشدة، والذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح مسجد بر الوالدين بطريق اللواء أحمد مختار بجوار منتجع الرملة بمركز الداخلة، كما يتم افتتاح دار مناسبات المجمع الإسلامي الكبير بمدينة موط.

ومن جانبه، أعلنت وزارة الأوقاف في بيان صحفي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا ببيوت الله، معنى ومبنى، حيث يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مسجد الدكتور محمود مدني بالواحات الداخلة وإقامة شعائر صلاة الجمعة الأولى من داخل المسجد، وافتتاح مسجد بر الوالدين بطريق اللواء أحمد مختار تباعًا بعد أداء صلاة الجمعة مباشرة، كما سيتم تكريم حفظة القرآن الكريم.

جاهزية المسجدين للافتتاح

وأكد الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد، أن مديرية الأوقاف استعدت بكامل طاقتها وخاصة إدارة أوقاف الداخلة استعداداً لهذا الحدث الهام، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حيث أعلنت المديرية عن جاهزية المسجدين للافتتاح.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف الوادي الجديد، أنه تم تطوير وتوسع المساجد والذي يليق بهذا الافتتاح الكبير، حيث تولي الدولة اهتمامها بإعمار بيوت الله وتطويرها في كل محافظات مصر.