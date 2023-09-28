وزير الأوقاف يشيد بملف «الوطن» عن المولد النبوي: «عدد رائع يستحق الشكر»

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الملف الخاص الصادر عن جريدة «الوطن»، بمناسبة المولد النبوي.

وأشاد بما تقدمه الشركة المتحدة من خدمات نحو تجديد الخطاب الديني ونشر الوسطية، كذلك ما تقدمه من تغطية للفعاليات والأنشطة الدعوية، بما عظم من الروحانيات، وأدخل البهجة على المصريين جميعًا، وتجاوز صدى ذلك مصر إلى مختلف دول العالم، سواء من خلال البث الإعلامى، أم من خلال موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء الذين أدوا رسالتهم بأمانة واقتدار، ومثلوا مصر الأزهر مصر الوسطية تمثيلاً مشرفًا.

وأكد وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العدد الخاص الذي أصدرته الجريدة عن سيدنا النبي محمد بمناسبة المولد النبوي الشريف محل تقدير وإشادة، قائلا: «هذا العدد رائع تستحقون الشكر عليه وخالص التحية لكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يجزي كل من أسهم في ذلك بجهد، أو عرق، أو فكر، أو نصح، أو مشورة، أو نقل، أو نشر، خير الجزاء، وأن يتقبل منا جميعًا هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعيد علينا جميعًا المولد النبوي بكل خير».

واحتفت «الوطن» اليوم في عدد خاص عن النبي محمد في ذكري مولده الشريف صلي الله عليه وسلم، واستعرضت العلاقة الروحية بين النبي وآل بيته والمصريين، ففي مصر كان العشق والحب والمدد والعترة المطهرة، وعلى مدار قرون تعددت وسائل المصريين في حب النبي وآل بيته والاحتفاء بهم شمل ذلك أفراح ومدائح وحلقات ذكر ومجالس علم ومواكب تجوب البلاالدكتور

وتضمن الملف جهود الدولة لتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل علي عناية المساجد الكبري والأثرية، كما قام الرئيس السيسي بافتتاح تطوير «الحُسين والسيدة نفيسة».

وتضمن الملف مساهمات لعلماء وأكاديميين استلهموا في مقالاتهم المعاني السامية للذكرى العطرة وصفات الرحمة المهداة للعالمين، كان منهم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريبة، الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي للتصوف، الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الديار المصرية، الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، محمد عامر مدير برامج قناة الناس.