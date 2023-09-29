وزير الأوقاف: الرئيس السيسي خصص 50 مليون جنيه سنويا لخدمة القرآن الكريم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ مصر استعادت ريادتها في تلاوة القرآن والابتهال الدينية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفضل دعمه ورعايته للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تُقيمها وزارة الأوقاف المصرية سنويًا، وإضافة إلى إكرام أهل القرآن الكريم وتكريم أعلام قرائه، وإطلاق أسماء هؤلاء الأعلام على المسابقة العالمية للقرآن الكريم، إلى جانب رفع جوائز المسابقة لأكثر من 8 ملايين جنيه هذا العام.

وأكد وزير الأوقاف تخصيص أكثر من 50 مليون جنيه سنويًا لخدمة القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وفهم مقاصده ومعانيه بتوجيهات الرئيس السيسي ورعايته، واستحداث برامج التحفيظ عن بُعد، وافتتاح أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى تخصيص مليوني جنيه لدعم معاشات القراء، والتوسع في المقارئ القرآنية، ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية، وتنظيم المسابقات القرآنية على مستوى الجمهورية ، منوها بافتتاح أكثر من 30 مركزًا لإعداد محفّظي القرآن الكريم.

وأشار إلى أنّه بدعم وتشجيع الرئيس السيسي استعادت مصر ريادتها في فنون الإنشاد والابتهالات الدينية، بالتوسع في الاستعانة بكبار المبتهلين في التقديم أو الختام لكثير من أنشطتها الدعوية، وصارت تقدم أمسيات ابتهالية رائعة في مؤتمراتها الدولية بحضور كبار الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين، بما صار حديث العالم إعجابًا وإبهارًا، مشيرا إلى أنّ ذلك توّج بجعل فقرة الابتهال والإنشاد الديني فقرة رئيسة في جميع احتفالات الأوقاف الرسمية التي تشرف بحضور الرئيس السيسي، ما كان له الأثر الأكبر في استعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية في مجال الابتهال و الإنشاد الديني.

ووجه الشكر إلى الرئيس السيسي لدعمه الخطاب الديني الوسطي المستنير، ولدعم أهل القرآن وأصحاب الصوت الحسن قراء ومبتهلين.