مساعد وزير الأوقاف: خطاب الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي مشجع ومحفز

قال محمود الفخراني، مساعد وزير الأوقاف، إن التكريمات وخطاب الرئيس السيسي، كان في إطار الاهتمام بدعم العلماء وحثهم وتشجيع روح التضحية، والحرص على النهوض بمصر، ومن معاني التحفيز والتشجيع بكل من يعمل بأي مجال لكي ينهض بها.

النبي بعث ليبدد الظلمات بالنور

وأضاف مساعد وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر شاشة قنوات «DMC»، أن الرئيس السيسي أشار باحتفالية المولد النبوي الشريف، أنه بمثل هذه الظروف التي تستدعي التحلي بالصبر، كان عصر النبي يموج بالاضطرابات والفتن، وبعثه الله نورا بدد به الظلمات، وأنه تحلى بتشجيع من حوله ليبدد ظلمات الجهل، وبذل التضحيات وتشجيع من حوله للدخول بالايمان.

وتابع: أن بهذه المناسبة وتشجيع أهل العلم والعلماء، وجد ما فيها من معاني، أن يجب على الجميع بذل الجهد للنهوض بمصر، خاصة أن وزارة الأوقاف تواصل العمل لإعمار بيوت الله، وما تقوم به من أنشطة وقوافل دعوية وأنشطة صيفية وندوات ومؤتمرات في كل المجالات، وكل ذلك يدعوا لبذل المزيد من الجهد، مشيرًا إلى شعور من جرى تكريمه اليوم، والإحساس بالفحر، وشكر الرئيس وكل من ساهم لمسيرة نهوض مصر.