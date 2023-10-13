رصف وتركيب الإنترلوك في شوارع مدينة أبو تيج بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جار استكمال خطة رصف وتطوير الشوارع بالمراكز والأحياء ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023/2024 وفقاً للاعتمادات المتوفرة، لافتا إلى إنه يتم وضع التربة الزلطية بشارع أبو الحجاج بأبو تيج تمهيدًا لرصفه وتركيب الإنترلوك بشارع مناع.

تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

وأوضح محافظ أسيوط إنه جار رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كافة الجهات وشركات المرافق، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وتعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في الصعيد، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

شوارع مدينة أبو تيج

من جانبه أوضح محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إنه جار تمهيد شارع أبوالحجاج وفرش التربية الزلطية له استعدادا لرصفه ورفع كفاءته تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وذلك في إطار خطة المركز للرصف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، حيث تم تمهيد الشارع باستخدام معدات المركز ورفع كافة المخلفات التي تنتج عن عملية التمهيد، كما تم البدء في تركيب بلاط الإنترلوك بشارع مناع، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتنفيذها وفقاً للمواصفات والجداول الزمنية الموضوعة، خاصة مع توفر الاعتمادات المالية لها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.