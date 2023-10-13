مستفيدون من مبادرة «أنت الحياة» بالمنوفية: المعاملة كويسة والعلاج مجاني

تحت عنوان «أنت الحياة» أطلقت مبادرة حياة كريمة مبادرة خدمية، أمس، بقرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لخدمة عدد أكبر من الأهالي في المحافظة، شملت قافلة طبية وأنشطة توعوية للأطفال والنساء، بالتعاون مع الجهات المعنية، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان.

كشف جلدية وعلاج مجاني

منذ العاشرة صباحا اصطحب الأب «أحمد زكريا» أحد أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ابنه الصغير «محمود» ليحجز مكانه ضمن كشوف الأهالي في القافلة الطبية المجانية، التي أقيمت في قرية محلة سُبك، اختار تخصص الجلدية لفحص طفله الذي يعاني من مشكلة جلدية مزمنة: «عنده كلف ونمش في جسمه مش عارفين نعالجه من صغره قولت أكشف عليه يمكن يعالجوه» يقول الأب الأربعيني في بداية حديثه لـ«الوطن» عن القافلة.

بنظام شديد، حسب وصف الأب الذي يعمل في مهنة السباكة، حجز دوره في كشوف القافلة وجلس بصحبة نجله الصغير في انتظار دوره في عيادة الطبيب الذي حضر في الموعد، «بياخدوا أسامينا وكل واحد بيدخل في دوره في الكشف، مفيش وسايط ولا مجاملات والتعامل في منتهى الاحترام»، حسب وصفه.

داخل عيادة الجلدية، فحص الطبيب المتخصص الصغير محمود، وكتب له روشتة بالعلاج اللازم، وحسب وصف الأب تم صرف الروشتة من صيدلية القافلة مجانا دون أي مقابل: «من أول الكشف لحد ما صرفنا الدوا كل حاجة مشيت مظبوطة والمعاملة محترمة»، حسب وصف الأب المستفيد من القافلة الطبية.

أنشطة ترفيهية للأطفال

شملت مبادرة «أنت الحياة» العديد من الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية الاطفال والسيدات وورش حكي للأطفال، وحرصت الأم «منى محمد» على اصطحاب ابنتها «مريم» إلى فعاليات المبادرة للمشاركة في الأنشطة الترفيهية والتوعوية التي أقيمت.

«جبتها عشان تندمج مع الأطفال وتستفيد من التوعية والأنشطة اللي اتعملت وكشفت باطنة كمان»، تقول الأم في حديثها لـ«الوطن» عن مبادرة انت الحياة التي أطلقتها مبادرة حياة كريمة، حيث وجدت في ذلك فرصة لاندماج طفلتها صاحبة الأربع سنوات مع الأطفال في مثل عمرها، إلى جانب الاستفادة من الفحص المجاني بالقافلة، «كشفت على نفسي باطنة وصرفولي العلاج مجانا وأنا واقفة»، حسب قولها.