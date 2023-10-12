كتاب «حكاية وطن»: تنفيذ 3449 نشاطا ثقافيا بقرى «حياة كريمة» خلال عامين

شهدت وزارة الثقافة على مدار العامين الماضيين، ومن خلال قطاعاتها المتعددة، فترة حافلة بالفعاليات والأنشطة وإقامة المشروعات، سعت فيها الوزارة لتحقيق محاور استراتيجيتها التي تعمل وفق «رؤية مصر 2030»، وفي إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري على كافة المستويات، بالحرص على توصيل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للقرى الأكثر احتياجًا، ضمن المشروع الرئاسي «حياة كريمة».

1.5 مليون مواطن من أنشطة الثقافة خلال عامين

وحسب كتاب «حكاية وطن»، الصادر مؤخرا عن الحكومة، فقد نفذت وزارة 3449 نشاطا ثقافيا في القرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مختلف ربوع مصر، استفاد من 1.5 مليون مواطنا من هذه الأنشطة خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى يونيو 2023.

وقدمت الفعاليات في قرى المشروع التي وقعت في 12 محافظة هي: الشرقية، والمنوفية، والإسماعيلية، البحيرة، الجيزة، القليوبية، دمياط، أسيوط، قنا، الفيوم الغربية، كفر الشيخ.

وتم تنفيذ أنشطة وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والعديد من الجهات، من بينها الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المجلس القومي للمرأة.