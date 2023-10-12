دمياط تشارك في اللقاء الختامي للمراكز الرياضية بـ«حياة كريمة»

شاركت محافظة دمياط في اللقاء الختامي للمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن 10 محافظات مشاركة وذلك من أجل نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجا.

شاركت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فاعليات اللقاء الختامي للمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من 11 / 10 حتى 14 / 11 / 2023، في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بمشاركة محافظة دمياط ضمن 10 محافظات

دمياط تفوز بتنس الطاولة

وجاءت النتائج في نهاية الفاعليات فوز فريق دمياط لكرة القدم علي فريق البحيرة بنتيجة 4 /0، فوز فريق دمياط لتنس الطاولة على كل من فريق المنوفية وفريق البحيرة وصعود إلى الدور قبل النهائى لتنس الطاولة.

نشر ثقافة الممارسة الرياضية

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة للقري الأكثر احتياجا والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.