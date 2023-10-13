«الأخشاب» تكرم صناع الأثاث المشاركين في معرض «تراثنا» 2023

كرّم المهندس طارق حبشي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، والمهندس علاء نصر عضو مجلس الإدارة والمشرف على مشاركة الغرفة بالمعرض، عددًا من مصنعي الأثاث المشاركين بمعرض تراثنا في دورته الرابعة 2023 ، في جناح غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، و ذلك لتميزهم في تصنيع قطع أثاث والمشاركة بها في المعرض.

منح العارضين شهادات تقدير

وبحسب بيان الغرفة اليوم، مُنح العارضون المشاركون، شهادات تقدير، مع تحفيزهم لتعلم كل ما هو جديد في سوق الأثاث المصرية، وتقديم كامل الدعم من الغرفة.

مشاركون من 8 محافظات

يذكر أن الغرفة تشارك في معرض تراثنا في دورته الرابعة، بجناح صُمم ليناسب فاعليات المعرض الذي يضم قطع أثاث وديكور لـ8 مصنعين من محافظات القاهرة، دمياط، قنا، القليوبية، الإسكندرية، وذلك على مساحة 24 مترًا، ودفعت الغرفة كل تكاليف المعرض، ويأتي ذلك في إطار دعم تشجيع الغرفة لشباب الصناع وتعريف السوق المصرية بمنتجاتهم الرائعة، وأيضا تعريف الصناع كيفية تسويق منتجاتهم.