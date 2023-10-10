وزير التنمية المحلية: إقبال كبير على جناح الوزارة في معرض تراثنا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنّ جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثنا 2023 للحرف اليدوية والتراثية، شهد إقبالًا كبيرا من قبل المواطنين خلال أول يومين للمعرض، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 8 لـ14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

مشاركة جناح برنامج التنمية المحلية في معرض تراثنا

واستقبل جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويحتوي على عدد 37 عارضًا من 40 ورشة بين تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلي بسوهاج، العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية ( چايكا) JAICA، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين، لافتًا إلى أنّ نصف العارضين بالجناح من السيدات وذلك في إطار جهود الحكومة لتمكين المرأة في كافة المجالات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن زوار المعرض أعربوا عن إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة من تكتلات الحرف اليدوية والتراثية بمحافظتي سوهاج وقنا، كما أشادوا بالمنتجات الحرفية التي تشتهر بها المحافظتين كمنتجات التلي الواردة من جزيرة شندويل، وكذا منتجات الفركا والفخار الواردة من نقادة وجراجوس بمحافظة قنا، إذ أن تلك المشغولات والقطع الفنية تتميز بجودة عالية بصناعة يدوية وخامات طبيعية مصرية.

وأشار إلى قيام بعض أعضاء مجلس النواب من محافظتي سوهاج وبني سويف بزيارة جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمعرض، منهم النائبة غادة الضبع من محافظة سوهاج، والتي أشادت بالمجهودات المبذولة مع تكتلات التلي وكيفية حفاظ التكتل من خلال تدخلات البرنامج على حرفة التلي من الاندثار، كما زارت الجناح النائبة منى عبدالله من محافظة بني سويف والتي طلبت تعميم فكرة التكتلات بمحافظة بني سويف للحفاظ على منتج السجاد اليدوي والخيامية التي تشتهر بها المحافظة.

حجم المشاركة جناح التنمية المحلية

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد هو الأكبر في حجم المشاركة، وتقديم منتجات تم تطويرها وتصميمات جديدة مبتكرة، وكذلك شاشات عرض تفاعلية لمنصة أيادي مصر الإلكترونية، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للتسويق الإلكتروني لمنتجات العارضين، ولعرض الخدمات التسويقية التي تقدمها المنصة للمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية، والمساهمة في تسويقها والتعاون مع كافة الجهات المعنية للنهوض بالمنصة، مما يساهم في تطوير استراتيجية تسويق المنتجات داخليًا وخارجيًا، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة في التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

الحفاظ على الحرف اليدوية من الاندثار

وأوضح الوزير أنّ مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في معرض تراثنا للمرة الرابعة على التوالي، يأتي ضمن خطة البرنامج لدعم التكتلات الاقتصادية التي تستهدف الحفاظ على الحرف والصناعات التراثية من الاندثار، وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة أخري بعد خروجهم، وكذا تشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف والصناعة، ولقد نتج عن تمكين خمس من التكتلات الاقتصادية الحرفية من المشاركة في معرض تراثنا 2022 (الدورة السابقة) من تحقيق مبيعات بقيمة إجمالية تتعدى 12 مليون جنيه.