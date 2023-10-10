اتحاد الصناعات: 60 حرفة يدوية تشارك في النسخة الخامسة من معرض «تراثنا»

قال حمادة العادلي، رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن النسخة الخامسة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي فرصة رائعة لعرض وتسويق المنتجات التراثية لأعضاء الغرفة، مشيرا إلى مشاركة أعضاء الغرفة في مختلف قطاعات الحرف اليدوية، على رأسها النسيج والكليم والخزف والسجاد والنحاس.

60 حرفة يدوية تشارك في معرض «تراثنا»

وأضاف أن معرض تراثنا يشارك فيه أكثر من 60 حرفة يدوية مصنوعة بمهارة عالية بأيدي مبدعين من جميع أنحاء مصر، موضحا: «يقدم المعرض تجربة فريدة من نوعها، ويجرى عرض قطع فنية مصنوعة بمهارة من 27 محافظة».

وأكد الدور الكبير الذي يلعبة جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ حظى بتردد عدد كبير من الجمهور، وذلك وفق تنسيق وتنظيم من قبل الجهاز، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد عاملاً مهما لنجاح المعرض وتحقيق أهدافه، مضيفا أن المعرض يهدف بشكل رئيسي إلى دعم قنوات التسويق المباشرة للحرفيين وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم، ومن خلال توفير هذه الفرصة للحرفيين، يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الابتكار والإبداع في صناعة الحرف اليدوية في مصر.

تعزيز التراث المصري

يذكر أن معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية فعالية مهمة للغاية تعزز التراث المصري، وتساهم في ترويج الحرف اليدوية المصرية في الساحة العالمية، يعكس هذا المعرض التنوع والثقافة الغنية لمصر ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وتطويره.