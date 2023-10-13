«مصر أكتوبر»: الرئيس السيسي لن يسمح بترك الفلسطينيين لوطنهم

أشاد أحمد الباز، أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر، بالعرض العسكري الذي تفقده الرئيس السيسي، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، مؤكدًا أن العرض العسكري أظهر قوة الجيش المصري ومستواه المتطور الذي وصل له.

وقوف مصر مع أشقائها الفلسطينيين

وأضاف أمين عام مساعد حزب مصر أكتوبر في بيان له، أنّ كلمة الرئيس السيسي، أظهرت مدى وقوف مصر مع أشقائها في قطاع غزة، إذ أكد الرئيس السيسي، ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وعدم تحمل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، ويلات الحرب الغاشمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي: «الرئيس السيسي يعي جيدا خطورة ترك الفلسطينيين لوطنهم ولن يسمح بذلك».

وأوضح أنّ الوطن العربي بأكمله، يرفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي منطقة أخرى، ولذلك أكد الرئيس في كلمته، أنّ نزوح الفلسطينيين مختلفًا لأنه مرتبط بتصفية القضية من الأساس، وأيضا أنّ مصر دائما مستعدة للوساطة في تلك القضية بالتنسيق مع كل الأطراف الإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

رسائل كلمة الرئيس السيسي

واختتم حديثه بأن كلمة الرئيس الموجهة للمصريين، حملت العديد من الرسائل المهمة، إذ أكد الرئيس ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والحديث الكاذب من جانب أهل الشر، ويجب على المصريين أنّ يقفوا بجانب القيادة السياسية في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة بأكملها.