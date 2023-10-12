«الشباب والرياضة» بالبحيرة واتحاد شباب مصر ينظمان احتفالية بنصر أكتوبر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة الدكتور إبراهيم خضر مدير المديرية، بالتعاون مع اتحاد شباب مصر، احتفالية بقاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور.

احتفال مديرية الشباب والرياضة بنصر أكتوبر

واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود كساب ثم كلمة لرابطة أبطال حرب أكتوبر المجيد.

تعريف كيان اتحاد شباب مصر

يشار إلى أن كيان اتحاد شباب مصر هو مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات والمساهمة في تنفيذ المشاريع والأنشطة التي تهم الشباب وتتمثل فكرة المبادرة في إدارة الشباب لأنفسهم، وأن الشباب هم أفضل المؤهلين لتحديد احتياجاتهم واكتشاف الحلول المناسبة لكثير من المشاكل التي تواجههم.