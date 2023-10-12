«مصر أكتوبر»: القضية الفلسطينية تشهد أخطر منعطف في تاريخها

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن القضية الفلسطينية الآن تشهد أخطر منعطف في تاريخها، وأصبح جليا للعالم ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين الذين يبذلون الغالي والنفيس لاسترداد أرضهم.

الرهان كبير على وعي الفلسطنيين

وأضاف في تصريحات صحفية أن الرهان أصبح كبيرا على وعي الفلسطينيين، تجاه ما تخطط له قوات الاحتلال فى محاولة جديدة لتهويد القدس، قائلا: «تلجأ قوات الاحتلال من وقت لآخر لفكرة نزوح الفلسطينين من أراضيهم إلى دول الجوار خاصة مصر، ولكن الأشقاء يفشلون هذا المخطط بوعيهم بما يحاك ضددهم كل مرة».

قضية كل العرب

وأكد الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر أن الأزمة الفلسطينية قضية كل العرب، ولابد من تضافر الجهود لتمرير تلك الأزمة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

وأشاد بتوجيهات القيادة السياسية المصرية وجهود مؤسسات المجتمع المدني في مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، كما هو الحال بقوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرسلة لشعبنا الشقيق في قطاع غزة المحتل.