سجون بريطانيا كاملة العدد.. القضاة يؤجلون إصدار الأحكام لعدم وجود أماكن

نقلت صحيفة «إندبندنت» عن مسؤولي السجون في بريطانيا، أن السجون أصبحت كاملة العدد، بعد أن أشارت تقارير إلى أن القضاة تلقوا أوامر بتأخير إصدار الأحكام على المجرمين تجنبا لإرباك النظام.

وكان وزير العدل البريطاني أليكس تشاك، قد سعى جاهدا أمس، لإيجاد طرق للتخفيف من حدة أزمة، إذ التقى بممثلي العدالة الجنائية من أجل ضمان القدرة على الاستمرار في تعزيز الحماية العامة وحبس أخطر المجرمين.

في المقابل، قال اتحاد محافظي السجون، للصحيفة، إنه يعتقد بدون أدنى شك أن المساحات في السجون ستنفد، مع القليل من الركود في النظام لدرجة أن نقطة التحول يمكن أن تكون حدثا بسيطا في مكان ما، وأن هذه المساحة يمكن أن تنفد بين عشية وضحاها.

أضاف الاتحاد أنه سيكون من التهور أن تصل أي حكومة إلى وضع لا تجد فيه أماكن بالسجون ولا تعد قادرة لإيداع مرتكبي الجرائم الخطيرة في السجن.

من جهته قال كارل ديفيز من رابطة حكام السجون، الذي كان قائما بأعمال حاكم لأحد لسجون من قبل، إنه مهما كانت فكرة خطة الإفراج المبكر غير مستساغة، فمن المحتمل أن يكون لا مفر من أن تقدم الحكومة مثل هذا البرنامج في مرحلة ما من المستقبل لبعض المجرمين.