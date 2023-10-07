إنجازات 10 سنوات.. رقمنة وثائق الدولة وتحول رقمي في السجون

نفذت الدولة المصرية عددا من المشروعات الرقمية القومية، خلال السنوات العشر الماضية، منها رقمنة وثائق الدولة، والتحول الرقمي في السجون، وكذلك منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.

تأسيس منظومة رقمية متكاملة

وذكرت الحكومة في كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية للمواطنين، قامت الدولة بتأسيس منظومة رقمية متكاملة من خلال اتخاذ عدة إجراءات؛ منها ربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية لمصر، والذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات.

وأشارت الحكومة إلى صدور قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2018، بشأن العمل بمعايير تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تسهيل إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلًا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية.