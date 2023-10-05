قبل بريطانيا.. دول حظرت بيع السجائر للمراهقين بينها بلدان عربية

أعلنت الحكومة البريطانية نيتها حظر بيع السجائر للمولودين في أو بعد تاريخ 1 يناير 2009، وذلك في محاولات منها للحد من أعداد المدخنين بين المراهقين، على أن السياسة الجديدة تهدف إلى القضاء على التدخين بين الشباب نهائياً بحلول 2040.

بريطانيا ليست الدولة الأولى التي تحظر بيع السجائر لفئة من الشعب، حيث سبقتها في ذلك عدة دول، والتي نرصدها في التقرير التالي:

دول تمنع بيع السجائر للمراهقين

وأعلن مجلس الشيوخ الأمريكي موافقته على قانون حظر بيع التبغ للمراهقين الذي يقل عمرهم عن 21 عاماً، على أن الحظر لا يقتصر على السجائر العادية فقط، بل يشمل التدخين الإلكتروني أيضاً.

وكانت دول أخرى، مثل سنغافورة وتايلاند، وأستراليا ونيوزيلندا قد أعلنت حظر بيع السجائر للمراهقين أقل من 18 سنة.

منع بيع السجائر في نيوزيلندا لمن هم ولدوا قبل 2007

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» فإن السلطات الصحية في نيوزيلندا تأمل في أن تتلاشى ظاهرة التدخين قبل ذلك التاريخ، حيث أعلن مسؤولون أن بلادهم تسعى لأن تكون خالية من التدخين بحلول 2025.

وتحظر بعض الدول العربية بيع السجائر لمن هم دون 18 عاماً، مثل البحرين وفلسطين، كما يحظر القانون في مصر بيع السجائر للأطفال أقل من 18 سنة.