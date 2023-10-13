5 آلاف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.. الاحتلال يسمح بدخول المسنين فقط

أدى 5 آلاف مواطن مقدسي، فقد، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن قوات الاحتلال منعت المصلين من هم دون الـ70 عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى، ما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على المواطنين والمصلين على باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأدى مجموعة من الشبان صلاة الجمعة، في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إذ قمعهم الاحتلال بالغاز السام المسيل للدموع، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ما أدى لإصابة 6 منهم.