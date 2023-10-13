محمد الباز: خطاب الرئيس السيسي كان واقعيا وعبر عن فلسفة نظام الحكم في مصر

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إننا في معركة منذ 10 سنوات، نضج خلالها الوعي الجمعي عند المصريين، في التمييز بين ما هو خطر حقيقي وما هو خطر مصطنع، لافتا إلى أن نضج الوعي أدى لقدرتنا على تحويل طاقة الغضب التي لا تقود إلى لا شيء، إلى أفعال على أرض الواقع.

أوضح «الباز» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن خطاب الرئيس السيسي، كان من الممكن أن يكون خطابا حماسيا لكسب الشعبية، لكن الرئيس لم يلجأ لهذه الأساليب، وتحدث بواقعية عما يمكن تقديمه وما نملكه والتخوفات التي تحيط بالقضية تجاه مصر والدول الأخرى، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس السيسي، لم يكن مجرد رسائل بقدر ما هو فلسفة نظام الحكم في مصر منذ 2014، وهي أن ما يمكن أن نحله بالسلام لا نلجأ فيه للحرب.

أشار إلى أن استخدام كلمة «عبث» في خطاب الرئيس أمس، هي أفضل تشخيص للمشهد، ومكتملة الدلالة، وفي عام 1970 بعد تولي الرئيس السادات، مباشرة، اجتمع مع القادة وطلب منهم التدريب على خطة هجومية، وتحرير جزء صغير في سيناء، وترك السياسة تعمل كما هو مطلوب منها.