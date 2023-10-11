عزت إبراهيم لـ«كلام في السياسة»: الغرب دعم الحركات الإسلامية بديلا للتيار القومي

قال الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التضحية بمنظمة التحرير الفلسطينية، وظهور عدد من الجماعات المسلحة التي بدأت تصعد من الثمانينيات، مخطط إسرائيلي شارك فيه الغرب لإضعاف القضية الفلسطينية.

الحركات الدينية دعمها الغرب لتكون بديلا للتيار القومي

أضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحركات الدينية دعمها الغرب لتكون بديلا للتيار القومي، ولتكون لها اليد العليا، لأن التيارات الدينية تتغذى على المعاناة وعلى الحياة في ظل الاحتلال.

وتابع أن الولايات المتحدة يدور فيها صراع بين أنصار حل الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، وبين دولتين واحدة للعرب وأخرى لليهود، وسنرى في التفكر السياسي الأمريكي أي التيارين سوف ينتصر.

نقل مسرح العمليات من أوكرانيا للشرق الأوسط

وذكر أن نقل مسرح العمليات من أوكرانيا للشرق الأوسط، سببه دعم إسرائيل في منعطف خطير، وتوجيه رسالة في موسم الانتخابات لإيران بأن أمريكا لن تتركها تفعل ما تريد في المنطقة، وتوجيه رسالة للعالم أنها ما زالت موجودة في الشرق الأوسط، حتى أوكرانيا ذاتها بدأت تعلن دعمها لإسرائيل حتى تحصل على دعم أمريكي أكبر في الحرب.