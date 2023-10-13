أعلن مطرب المهرجانات الشهير علي قدورة اعتزال الغناء، من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على «فيس بوك».

اعتزال مطرب المهرجانات الشهير علي قدورة

وقال علي قدورة: «السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبدالقادر السيد، الشهير بـ علي قدورة.. كنت مغني قبل النهارده في حاجة حصلتلي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني اتكلم دلوقتي أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي، وبعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا ويا رب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني».

وأضاف علي قدورة: «يا رب قربني ليك وافتحلي باب رزق يرضيك ومفيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضا لأهلي ومش عارف هيبقى الصح إيه وهبقى لا أمتلك إلا (صفر) وربنا يثبتني في الطريق ده، ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم».