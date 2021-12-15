علي قدورة يحذف منشور اتهامه لعمر كمال بالسرقة: «مش هاتكلم في أي حاجة»

حذف مؤدي المهرجانات علي قدورة، منشورًا اتهم فيه زميله عمر كمال، بسرقة لحن أغنيته «انتي قلبي»، من أحد المهرجانات التي غناها مؤخرًا.

ونشر «قدورة» منشورًا آخر جاء نصه كالآتي: «وعرش ربنا اللي بيتهزله 7 سماوات، أنا مش هتكلم في أي حاجة، ولا عايز حاجة وربنا يكرم الجميع، ويطلعني من المجال ده على خير، أنا مش هزعل من حد ولا ليا دعوة بحد، واللي عايز يعمل حاجة يعملها ومسامح بقى لإن أنا زهقت والله بجد خلاص، وحقكم عليا يللي جايين عليا».

عمر كمال يحسم جدل خطبته لشيماء المغربي

وطرح عمر كمال أغنية «انتي قلبي» بطريقة الدويتو مع المطربة شيماء المغربي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وقناته بموقع «يوتيوب»، حيث أثار الثنائي حالة من الجدل بعد تلمحيهما حول وجود علاقة عاطفية بينهما انتهت بالخطوبة، إلا أن صورهما كانت في سبيل الدعاية للأغنية.

وحسم عمر كمال الجدل، بنشر مقطعًا من كواليس الأغنية التي تم تصويرها على مركب في نهر النيل، وعلّق عليها بقوله: «انتظروا أغنية إنتي قلبي قريباً».

حفل عمر كمال وحسن شاكوش في قطر

وفي سياق مختلف، أحيا عمر كمال حفلًا غنائيًا في قطر علي هامش فعاليات بطولة كأس العرب، بمشاركة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، حيث حقق الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات والأعمار.

يذكر أن عمر كمال قد تعاون مع حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة في أغنية «ضيعنا»، التي صورها بطريقة الفيديو كليب داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة، وتُعد هذه الأغنية بمثابة باكورة إنتاج شركة عمر كمال التي تحمل اسمه، ويعتزم الإنتاج لنفسه فيها خلال الفترة المقبلة.