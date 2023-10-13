«القاهرة الإخبارية»: 16 إصابة في مواجهات قوات الاحتلال مع الفلسطينيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، وقوع 16 إصابة إثر مواجهات الاحتلال مع الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بمدينة القدس المحتلة، إنّ الفلسطينيين يقومون بهتافات في شوارع القدس تضامنًا مع قطاع غزة، مشيرة إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص المعدني على الفلسطينيين بالقدس، كما وضع الاحتلال المتاريس الحديدية في البلدة القديمة للقدس.