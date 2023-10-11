ياسر جلال ينعى شهداء غزة: «في يوم قريب ستعود القدس لأحضان العرب»

أعرب الفنان ياسر جلال، عن حزنه الشديد بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وسقوط مئات من الشهداء والجرحى إثر العدوان المتواصل على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ياسر جلال يدعم فلسطين

وقال ياسر، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: «قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، عاشت فلسطين حرة أبية، وبأمر الله، وفي يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب.. تحيا فلسطين».

في سياق آخر، يقوم حاليا ياسر جلال، بتصوير مسلسل ألف ليلة وليلة من إنتاج ميديا هب و أروما وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل «علاقة مشروعة»، وضم العمل عددًا من الفنانين منهم مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.