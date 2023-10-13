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قوات الاحتلال تعتدي على طاقم «القاهرة الإخبارية» خلال تغطية الأحداث في القدس

كتب:

محمد علي حسن
02:35 م | الجمعة 13 أكتوبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسلحة في وجه طاقم قناة «القاهرة الإخبارية»، خلال تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة، وحدث ذلك أثناء تصوير طاقم القناة إطلاق قنابل الصوت من القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالقدس.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن حادث الاعتداء جرى أثناء التصوير، إذ هاجمهم بعض جنود الاحتلال الإسرائيلي لمنعهم من التصوير وإجبارهم على إخلاء المكان.

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