محمد ثروت يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني: القدس عربية

أعلن المطرب الكبير محمد ثروت عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني بعد العدوان على قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحى.

بأغنية القدس عربية.. المطرب محمد ثروت يعلن دعمه لفلسطين

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، أغنية القدس عربية، معلقا «القدس عربية، عربية اللغة وعربية الهوية، ومنبع الأديان، مين اللي سكت الكنائس والأذان، مين اللي زرع الأرض بالأحزان، جاوبني يا إنسان، كل الدعم والحب لإخواننا وأبنائنا في بلدنا الشقيق فلسطين.

صناع أغنية القدس عربية

أغنية القدس عربية غناء المطرب الكبير محمد ثروت، وكلمات الشاعر العظيم عبد الرحمن الابنودي، وألحان الموسيقار جمال سلامة.

وعلى جانب آخر، وفي حلقة اليوم من برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، يحل المطرب الكبير محمد ثروت، وابنه الفنان والمخرج أحمد ثروت، بالإضافة إلى خطيبته لمى الشواربي، ضيوفاً على البرنامج.

وخلال الحلقة، سيتحدث أحمد ثروت للمرة الأولى عن مرضه وعلاجه بعد إصابته بمرض نادر في فبراير الماضي يُعرف باسم "متلازمة ميلرفيشر"، والذي أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

ووفقاً للبرومو الذي نشرته منى الشاذلي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، سيقدم محمد ثروت وابنه أحمد أغنية "الغالي علينا غالي" خلال استضافتهم في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي.