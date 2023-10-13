أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 13-10-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والرسمية، التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 13-10-2023، والتي شهدت ثباتًا على أسعار أمس، فيما تفاوتت الأسعار بحسب النوع.

«الوطن» ترصد أسعار الأسمنت اليوم الجمعة13-10-2023 في العديد من المصانع والأسواق، التي جاءت كالتالي:

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت الرمادي 2024 جنيها.

أسمنت المعلم 1900 جنيه.

أسمنت السهم 1850 جنيها.

أسمنت الفهد 1800 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1800 جنيه.

أسعار أسمنت التسليح

أسمنت المسلح 1860 جنيها.

جنوب الوادي 1800 جنيه.

أسمنت المخصوص 1820 جنيها.

أسمنت السويس 1820 جنيها.

أسمنت السويدي 1910 جنيهات.

أسمنت العسكري 1800 جنيه.

أسمنت النصر 1820 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 بـ1800 جنيه.

أسمنت حلوان 1850 جنيها.

العسكري بني سويف 1830 جنيها.

أسمنت المنيا 1840 جنيها.

أسمنت المهندس 1890 جنيها.

أسمنت تايتان 1840 جنيها.

أسمنت المصري 1830 جنيها.

أسمنت الممتاز 1830 جنيها.

أسمنت التعمير 1850 جنيها.

أسمنت قنا 1930 جنيها.

أسمنت الماكس 1915 جنيها.

أسمنت النهضة 1900 جنيه.

أسمنت أسوان 1880 جنيها.

أسمنت الصعيد 1890 جنيها.

أسمنت أسيوط 1890 جنيها.

أسمنت المصريين 1860 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 1900 جنيه.

أسمنت البرج 1890 جنيها.

أسمنت السد العالي 1860 جنيها.