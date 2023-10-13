هاني لبيب: ما حدث في 2011 بمصر كانت محاولة لتنفيذ الفوضى الخلاقة

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، إن هناك حالة مرتبطة بقوة مصر وبقائها منذ سنوات طويلة، وقبل 2011 كانت هناك بعض النظريات نتعامل معها بشكل نظري ولكنها دخلت حيز التنفيذ ومنها الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الكبير، وصراع الحضارات وإعادة صياغة شكل العالم باعتبار المسألة صراع ديني وتقسيم العالم بشكل يخدم العقيدة الإسرائيلية.

الجماعات الإسلامية تأسست على يد الاحتلال

وأوضح «لبيب» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسية» مع الإعلامي أحمد الطاهري والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى استخدام الإسلام السياسي لخدمة الاحتلال؛ لأن الجماعات الإسلامية تأسست على يد الاحتلال، مشيرا إلى أن أقلية من المجتمع المدني كانت تعمل على الديمقراطية والتسامح وصحافة المواطن وبعض الألفاظ التي يتم استخدامها لنشر أهداف معينة، وتمكنوا من تعظيم المشاكل الفردية في الدولة وتمكنوا من ذلك في 2011.

مخطط يتم الإنفاق عليه منذ أكثر من 30 عاما

وأشار إلى أن ماحدث في مصر في 2011 كان محاولة لتنفيذ مخطط يتم الإنفاق عليه منذ أكثر من 30 عاما وتمويله للوصول لمشروع إسلام سياسي متكامل على أرض مصر، وخلال عام فقط تمكننا من استعادة الدولة المصرية، وبدأت النخبة المثقفة المصرية تنتبه لما يحدث وبدأ الجميع يواجه التحديات الداخلية الضخمة.