هاني لبيب لـ محمد الباز: السيسي يتحدث بعفوية.. والزغاريد بالكاتدرائية رد فعل طبيعي

قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث مع المصريين بعفوية شديدة وارتجالية حقيقية، عكس ادعاءات الرؤساء السابقين.

وأضاف لبيب، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «الرؤساء السابقين كانوا بيقولوا حاجات إنها ارتجالية لكن كانوا بيحضروا لها، أما الرئيس السيسي بيقول اللي بيفكر فيه بانطباعاته، وده بيوصله للإنسان اللي بيشاهده».

ولفت لبيب، إلى أن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في 6 يناير، لتهنئة المسيحيين بالعيد أصبحت طقسا لا يمكن التراجع عنه، وإلا ستكون رسالة ضد مواطنين مصريين.

وأردف: «البعض ينتقد إطلاق الزغاريد في الكاتدرائية، لكنه رد فعل طبيعي من ناس لم ترَ مطلقا رئيسا في الكاتدرائية، فقبل الرئيس السيسي لم يزر أي رئيس الكاتدرائية في الأعياد، والرئيس حسني مبارك زار الكاتدرائية في جنازتين، لكن السيسي أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد المجيد».