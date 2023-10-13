لحظة اعتداء الاحتلال على طاقم قناة القاهرة الإخبارية في القدس (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل، لقطات مصورة من انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي والخيالة وإطلاق القنابل تجاه الشبان الفلسطينيين، كما عرضت لحظة منع مراسلة القاهرة الإخبارية من تغطية الأحداث في القدس، وتوجيه السلاح تجاه الطواقم الصحفية والإعلامية.

ووجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السلاح في وجه طاقم القاهرة الإخبارية، خلال تغطية الأحداث في الأراضي المحتلة، وحدث ذلك أثناء تصوير طاقم القناة إطلاق قنابل الصوت من القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين بالقدس.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن حادث الاعتداء جرى أثناء التصوير، وهاجمهم بعض الجنود لمنعهم من التصوير وإجبارهم على إخلاء المكان.