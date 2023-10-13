عاجل.. حشود عسكرية إسرائيلية على حدود قطاع غزة

قالت منى عوكل مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن الطائرات الإسرائيلية تواصل إطلاق الصواريخ بقطاع غزة، وهناك حشود عسكرية على حدود القطاع.

أضافت «عوكل» في رسالتها لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يستمر في قصف القطاع، ويطالب سكان شمال غزة بالتوجه جنوبا تمهيدا لتمشيط المنطقة.

وأشارت إلى أن هناك آلاف الجرحى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن وزارة الداخلية الفلسطينية طلبت من المواطنين عدم التوجه جنوبا.

وأوضحت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن «أونروا» تلقت تعليمات بإخلاء مدارسها والتوجه جنوب غزة.