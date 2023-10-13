علي قدورة يحذف أغانيه من «يوتيوب» ويكتفي بنشر الأدعية

قرر علي قدورة مطرب المهرجانات الاعتزال، بعدما حققت أغانيه ملايين المشاهدات، ونشر تدوينة على صفحاته على السوشيال ميديا وأرفق بها صورة من أمام الكعبة يعلن الاعتزال.

وحذف علي قدورة أغانيه من قناته على «يوتيوب».

حارس الزمالك يدعم علي قدورة

ودعمه محمد صبحي حارس نادي الزمالك وعلق عبر «إنستجرام» على صورته وكتب: «ربنا يثبتك».

وحاولت «الوطن» التواصل مع علي قدورة، إلا أنّه رفض الحديث، مكتفيا بالبوست الذي نشره عبر السوشيال ميديا الخاصة به.

وقال مصدر مقرب من قدورة لـ«الوطن» أن قرار قدورة مفاجئ وأنه قرر أن يتقرب من الله، وأنه سيقوم الفترة المقبلة بنشر أدعية واستخدام السوشيال ميديا في نشرها.

ونشر علي قدورة جزءا من الأدعية عبر خاصية الاستوري على «إنستجرام».